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ДТЭК Ахметова стал крупнейшим частным инвестором Украины - рейтинг Forbes
Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины
Компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины.
Об этом свидетельствует рейтинг Forbes .
Издание составило рейтинг Топ-20 частных инвесторов в 2024-2025 годах.
Отмечается, что компания ДТЭК заняла первое место с капитальными инвестициями в размере 57,5 млрд грн. Это на 80% больше, чем в 2022–2023 годах.
В рейтинге указано, что ключевые проекты ДТЭК это строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и систем промышленного накопления энергии, а также восстановление разрушенной россией инфраструктуры.
Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.