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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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ДТЭК Ахметова стал крупнейшим частным инвестором Украины - рейтинг Forbes

Forbes признал ДТЭК Ахметова крупнейшим частным инвестором Украины

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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ДТЭК

ДТЭК / © ДТЕК

Компания ДТЭК Рината Ахметова возглавила рейтинг Forbes Ukraine и стала крупнейшим частным инвестором Украины.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes .

Издание составило рейтинг Топ-20 частных инвесторов в 2024-2025 годах.

Отмечается, что компания ДТЭК заняла первое место с капитальными инвестициями в размере 57,5 млрд грн. Это на 80% больше, чем в 2022–2023 годах.

В рейтинге указано, что ключевые проекты ДТЭК это строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции и систем промышленного накопления энергии, а также восстановление разрушенной россией инфраструктуры.

Напомним, с начала полномасштабной войны ДТЭК Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 2,4 млрд евро.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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