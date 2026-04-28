ДТЭК Ахметова стал крупнейшим инвестором в экономику Украины - спецпроект УП об инвестициях

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова стала крупнейшим инвестором в экономику Украины, говорится в спецпроекте издания «Украинская правда».

В целом, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал 2,2 млрд евро в поддержку работы энергосистемы Украины. Это самый большой объем инвестиций, происходящих из других бизнесов за время войны.

Инвестиции ДТЭК направлены на ремонты ТЭС и электросетей после обстрелов, поддержку добычи угля и газа и развитие «зеленой» энергетики.

Основной объем инвестиций обеспечивается собственными средствами компании и ее владельца Ахметова, но параллельно ДТЭК привлекает международное финансирование и партнерства.

«Еще в 2024 году крупнейшим инвестором в сфере энергетики и крупнейшим инвестором Украины в целом стала компания ДТЭК Рината Ахметова. В последующие два года великой войны инвестиционное лидерство удерживается, особенно после изнуряющей зимы 2025-2026 годов, когда масштабы российских атак на энергетические активы и необходимость восстановления достигли невиданного ранее размаха», — говорится в материале «Украинской правды».

Ранее в рейтинге издания NV ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором в экономику Украины во время полномасштабного вторжения.

