ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК Ахметова стал крупнейшим инвестором в экономику Украины - спецпроект УП об инвестициях

Комментарии
ДТЭК Ахметова стал крупнейшим инвестором в экономику Украины - спецпроект УП об инвестициях

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова стала крупнейшим инвестором в экономику Украины, говорится в спецпроекте издания «Украинская правда».

В целом, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал 2,2 млрд евро в поддержку работы энергосистемы Украины. Это самый большой объем инвестиций, происходящих из других бизнесов за время войны.

Инвестиции ДТЭК направлены на ремонты ТЭС и электросетей после обстрелов, поддержку добычи угля и газа и развитие «зеленой» энергетики.

Основной объем инвестиций обеспечивается собственными средствами компании и ее владельца Ахметова, но параллельно ДТЭК привлекает международное финансирование и партнерства.

«Еще в 2024 году крупнейшим инвестором в сфере энергетики и крупнейшим инвестором Украины в целом стала компания ДТЭК Рината Ахметова. В последующие два года великой войны инвестиционное лидерство удерживается, особенно после изнуряющей зимы 2025-2026 годов, когда масштабы российских атак на энергетические активы и необходимость восстановления достигли невиданного ранее размаха», — говорится в материале «Украинской правды».

Ранее в рейтинге издания NV ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором в экономику Украины во время полномасштабного вторжения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie