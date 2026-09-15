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ДТЭК Ахметова стал лидером по объему частных инвестиций в Украине
Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова продолжает инвестировать в украинскую энергетику и восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«ДТЭК – крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Четыре зимы этой войны. После каждого удара мы возвращаем свет. Не ждали лучших времен, не откладывали», — говорится в нем.
В компании подчеркнули, что в течение четырех зим полномасштабной войны энергетики возобновляют электроснабжение после российских атак и параллельно реализуют новые энергетические проекты.
В частности, ДТЭК построил крупнейшую электростанцию в мире, возведенную во время войны. Ее мощностей достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона украинских семей.
«Мы делаем общее дело. Мы всегда со страной», - подчеркнул Ринат Ахметов.
Ранее ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором Украины в рейтингах ведущих украинских изданий.