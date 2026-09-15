ДТЭК Ахметова стал лидером по объему частных инвестиций в Украине

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК – крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Четыре зимы этой войны. После каждого удара мы возвращаем свет. Не ждали лучших времен, не откладывали», — говорится в нем.

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В компании подчеркнули, что в течение четырех зим полномасштабной войны энергетики возобновляют электроснабжение после российских атак и параллельно реализуют новые энергетические проекты.

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В частности, ДТЭК построил крупнейшую электростанцию в мире, возведенную во время войны. Ее мощностей достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона украинских семей.

«Мы делаем общее дело. Мы всегда со страной», - подчеркнул Ринат Ахметов.

Ранее ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором Украины в рейтингах ведущих украинских изданий.

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