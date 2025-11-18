ДТЭК Ахметова увеличивает закупки американского LNG для энергетической безопасности Украины и региона

Реклама

17 ноября дежурная партия газа из США пришла в порт Литвы. Это первое использование этого логистического маршрута для ДТЭК.

После прохождения регазификации эти объемы будут направлены в Украину, страны Балтии, Польшу и другие рынки Восточной Европы.

Партия загружена на борт судна Gaslog Houston в городе Плакминс, штат Луизиана – была впервые приобретена ДТЭК на условиях FOB (франко-борт).

Реклама

Компания обеспечивала фрахтование и транспортировку из Луизианы в литовский терминал в Клайпеде.

Судно «Gaslog Houston» доставило 160 000 кубических метров груза – что эквивалентно примерно 100 миллионам кубических метров природного газа или 1 ТВтч энергии.₴

Компания ведет переговоры об импорте дополнительных партий американского СПГ в Европу – используя как Северный коридор, так и южный Вертикальный газовый коридор, который начинается в Греции и проходит через Болгарию, Румынию, Молдову в Украину.

«Американский СПГ является ключевым для украинской и европейской энергонезависимости. Эта крайняя поставка стала результатом реализации концепции нашего акционера Рината Ахметова, что ДТЭК – это энергетический мост, объединяющий американских производителей и регион, остающийся слишком зависимым от российского газа. Через терминалы на Балтийском море и Средиземном мы работаем с европейскими и американскими партнерами для разработки экономически выгодных маршрутов по доставке газа в Украину и соседние страны», отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Реклама

ДТЭК поддерживает усилия Европейского Союза полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года, используя свое влияние в десятках стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В декабре 2024 года компания осуществила поставку 100 млн. кубометров в этот регион через терминал Ревитусса в Греции.

«Прибытие этого груза американского LNG в Литву является наглядным свидетельством твердой солидарности США с Украиной и нашей совместной решимости вытеснить из Европы последнюю молекулу российского газа. Благодаря расширению государственно-частного сотрудничества в сферах финансирования, инфраструктуры и долгосрочных контрактов американский LNG и в дальнейшем будет играть решающую роль в укреплении энергетической безопасности Европы», - отметил президент и генеральный директор LNG Allies (Ассоциации USLNG) Фред Г. Гатчисон.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил: «После жестоких российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины Литва отреагировала быстро — груз LNG уже направляется в Украину. Терминал в Клайпеде является одним из самых загруженных и эффективных в Европе и в то же время дает возможность помочь Украине — через него мы можем обеспечить поставки газа и укрепление энергетической безопасности наших партнеров. Это конкретный пример нашей солидарности и трансатлантического сотрудничества. Вместе мы ищем способы гарантировать надежные поставки газа в Украину этой зимой, максимально используя существующую инфраструктуру Литвы».