ДТЭК Ахметова возглавил рейтинг крупнейших частных инвесторов в экономику Украины за время войны — NV

Реклама

По оценке издания совокупные инвестиции компании в украинскую экономику за период полномасштабной войны составляют 101,7 млрд грн.

В 2025 году объем инвестиций ДТЭК вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достиг 45,4 млрд грн. Инвестиционная программа охватывает как восстановление поврежденных энергетических активов, так и развитие нового поколения.

С 2022 года, по информации компании, все теплоэлектростанции ДТЭК получили повреждения вследствие атак, всего по энергетической инфраструктуре было нанесено более 220 ударов. Также повреждения получила сетевая инфраструктура.

Реклама

В период полномасштабного вторжения компания ввела в эксплуатацию ветровую электростанцию на юге Украины мощностью 114 МВт и систему накопления энергии 200 МВт, а также подготавливает новые проекты в сфере возобновляемой энергетики.

В компании отмечают, что инвестиционная программа на 2026 год предусматривает продолжение восстановления поврежденных мощностей и развитие нового поколения.

«Объем инвестиций в 2025 году вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мы одновременно финансируем восстановление поврежденных мощностей и инвестируем в новое поколение. Наша цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы», – заявили в ДТЭК.