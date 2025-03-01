ДТЭК активно инвестирует в экономику Украины все время полномасштабной войны — Тимченко для Bloomberg

Компания ДТЭК продолжает активно инвестировать в украинскую энергетику все время с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Все наши инвестиции, которые мы не прекращали с начала полномасштабного вторжения, направлены не только на обеспечение светом украинцев, но и на обеспечение энергетической безопасности Европы. Мы продолжаем инвестировать», – сказал он.

Тимченко добавил, что Украине нужно развивать децентрализованную энергосистему не только с учетом экологии, но и для усиления энергобезопасности.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 17 млн семей.