ДТЭК делает все возможное для усиления энергобезопасности Украины и Европы – гендиректор компании Тимченко для CNBC

Компания ДТЭК прилагает все возможные усилия для замены российских энергоресурсов в ЕС и усиления энергетической безопасности стран.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«ДТЭК делает все возможное, чтобы усилить энергетическую безопасность не только Украины, но и Европы. Я считаю, что хорошей демонстрацией этого является наше соглашение по закупке сжиженного газа», — сказал он.

Тимченко рассказал, что ДТЭК стал первой украинской компанией, которая поставила сжиженный газ из Луизианы в Европу.

«Это произошло в конце декабря, три недели тому назад. И это был наш ответ на остановку транзита российского газа через Украину. Мы делаем все возможное, чтобы заменить грязную российскую энергию», — подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в конце декабря ДТЭК Рината Ахметова приняла первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.