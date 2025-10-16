ДТЭК добился значительного успеха в развитии децентрализованной энергетики - Посол ЕС в Украине Матернова

Реклама

Об этом она заявила на Киевском международном экономическом форуме в Киеве в четверг.

"Я думаю, что чем больше разрушений происходит, тем больше в этой стране есть консенсус, которого не было два года назад, что действительно нужно инвестировать в распределенное, децентрализованное производство электроэнергии. Я думаю, что теперь у нас есть консенсус по этому поводу", – сказала Матернова.

Посол ЕС добавила, что компания ДТЭК, недавно вместе с американской компанией Fluence ввела в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, достигла значительного прогресса в этом направлении.

Также Матернова подчеркнула важность продолжения Украиной реформ в энергосекторе, дальнейшей интеграции энергосистемы с европейской и уменьшения монополизма за счет развития конкуренции и перехода к рыночному ценообразованию.

"И это позволило нам фактически поддерживать как производство электроэнергии, так и ее распределение и т.п., в широком спектре программ, чтобы помочь немного предусмотреть и подготовиться, в частности, к этому сезону", – сказала посол ЕС.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова и американская компания Fluence 10 сентября запустили систему накопления энергии мощностью 200 МВт. Это самый большой комплекс такого типа в Украине.