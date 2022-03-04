ДТЭК договорился об импорте угля из Польши для поддержки украинской энергосистемы

ДТЭК договорился об импорте угля из Польши для поддержки украинской энергосистемы

Компания ДТЭК Энерго договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.

«Договорено о поставках 60 тыс. т энергетического угля из Польши. Ожидается, что оно поступит на ТЭС ДТЭК Энерго в течение марта», — сообщили в компании.

Договор подписан с угледобывающим предприятием Bogdanka.

«Сегодня с нами солидарен весь мир. Солидарны и энергетики и угольные предприятия из других стран. А пока наши энергетики продолжают делать свое дело: непрерывно отпускать электроэнергию, шахтеры – добывать уголь, чтобы обеспечить топливом станции, а машиностроители ремонтируют и производят технику. Своим ежедневным спокойным трудом мы приближаем победу», — заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По состоянию на 4 марта в системе работает 23 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго.

На складах ТЭС компании 502 тыс. т угля (без учета запасов ЛУТЭС), обеспечен регулярный подвоз угля в достаточном количестве. Исключение составляет Луганская ТЭС, остановленная из-за военных действий и Запорожская ТЭС, пополнение складов которой приостановлено из-за повреждения пути и остановки железнодорожного сообщения в регионе.