ДТЭК Энерго направил полученную в 2023 году прибыль в восстановление обстрелянных врагом ТЭС

По итогам прошлого года ДТЭК Энерго получил прибыль в размере 13,7 млрд грн и направил его в ремонты и восстановление теплоэлектростанций после массированных обстрелов, а также инвестиции в угледобычу на шахтах.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на отчетность за 2023 год.

В пресс-службе отметили, что такой финансовый результат компании объясняется несколькими факторами. Среди прочего, во-первых, уменьшением курсовых убытков из-за меньшего обесценения гривни к доллару в 2023 г. по сравнению с 2022 г. активов компании и, как следствие – уменьшением амортизационных расходов в 2023 г.

В компании подчеркнули, что полученную прибыль направили в беспрецедентную ремонтную кампанию на ТЭС ДТЭК Энерго, продолжающие терпеть массированные удары врага, и в инвестиции в добычу угля, необходимые для надежной работы тепловой генерации, подготовки и прохождения отопительного сезона.

В ДТЭК Энерго напомнили, что из-за повреждений от атак на конец осенне-зимнего периода 2022/2023 было недоступно 1,4 ГВт мощностей тепловой генерации ДТЭК.

«В 2023 году инвестиции компании в ремонты ТЭС и украинскую угледобычу составили рекордные почти 11 млрд грн по сравнению с 6 млрд грн в 2022 г. Также в прошлом году было инвестировано 1,3 млрд грн в формирование запаса критического и резервного оборудования на случай обстрелов. Благодаря этому удалось отремонтировать после обстрелов сложнейшей в истории зимы 2022/2023 10 энергоблоков, 2 дополнительно расконсервировать, реализовать плановые ремонты на 26 энергоблоках. Для максимизации добычи угля в прошлом году шахтеры ввели в работу 26 новых рядов, в январе – марте 2024 года – 8 новых рядов. Все вложения были профинансированы исключительно за счет собственных средств компании», – отмечали в компании.

В ДТЭК Энерго напомнили, что в марте-апреле 2024 г. враг повредил или уничтожил более 80% тепловой генерации компании. По предварительным данным, для восстановления мощностей, утраченных из-за обстрелов россиян по ТЭС, необходимо около 14 млрд грн ($350 млн). Это нанесенный ущерб по оборудованию и стоимость проведения ремонтных работ. Значительную часть средств на восстановление компания направит по своим ресурсам.

«В условиях войны, ТЭС, шахты и машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы и активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Продолжается ликвидация последствий последних обстрелов, восстановительные работы на станциях, горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы», – заверили в компании.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы россии около 180 раз.