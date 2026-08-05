ДТЭК Энерго уплатил 10,6 млрд грн налогов за первое полугодие 2026 года

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В течение первого полугодия 2026 года ДТЭК Энерго перечислил в государственный и местные бюджеты 10,6 млрд грн налогов и сборов. Компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством и поддерживать экономику Украины в условиях войны и системных атак на энергетическую инфраструктуру», – говорится в нем.

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Отмечается, что уплаченные средства направляются на поддержку финансовой состоятельности государства и общин, финансирование общественно важных потребностей и усиление устойчивости страны.

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В то же время ДТЭК продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать в восстановление поврежденной в результате российских атак тепловой генерации.

«Для ДТЭК Энерго уплата налогов — это не только исполнение обязательств перед государством. Это часть нашей ответственности перед страной, общинами и людьми, ежедневно работающими на предприятиях компании. Даже во время войны мы должны поддерживать экономику и вкладывать средства в восстановление энергетики. Каждая уплаченная гривна налогов и каждая инвестиция в ремонты помогают Украине оставаться стойкой», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в первом полугодии 2026 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала 7,2 млрд грн в подготовку тепловой энергетики к летним пиков потребления и следующему отопительному сезону.

В целом, с начала полномасштабного вторжения инвестиции ДТЭК в эти направления превысили 51 млрд грн.

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