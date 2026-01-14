ТСН в социальных сетях

ДТЭК хочет добиться конфискации и продажи арестованных акций "Газпрома", - Deutsche Welle

ДТЭК стремится добиться конфискации и продажи арестованных акций "Газпрома", - Deutsche Welle

Компания ДТЭК пытается добиться конфискации и продажи активов российского «Газпрома», арестованных по требованию компании.

Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что ДТЭК в 2017 году обратился в суд по поводу экспроприированных россией активов в Крыму. В 2023 году компания получила решение о взыскании основной суммы и процентов за экспроприированные активы в Крыму. Это 263 млн долларов.

В то же время Россия отказывается выплачивать эти средства, поэтому ДТЭК начал процессы по признанию и принудительному исполнению решения арбитража.

В результате в Нидерландах по заявлению ДТЭК уже наложен арест на доли, которыми "Газпром" владеет в компании South Stream ("Южный поток"), а также в компании Wintershall (разработка месторождений газа в Северном море)

«Мы надеемся, что апелляционные суды Нидерландов окончательно подтвердят замораживание акций, после чего мы перейдем к разбирательствам по существу, где нидерландский суд, в конце концов, скажет: конфисковывать и продавать эти акции или нет», - сказал директор по правовому обеспечению СКМ Ярослав Симонов.

Напомним, ранее Окружной суд Амстердама по требованию ДТЭК Рината Ахметова арестовал активы подконтрольного "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport.

