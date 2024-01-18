ДТЭК хочет убедить иностранные компании инвестировать в Украину — Тимченко

Инвестируя в энергетические проекты во время войны ДТЭК хочет убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину как страну для инвестиций.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что сейчас важнейшая задача для украинских компаний – оставаться на вершине международной повестки дня.

Нужно привести больше аргументов иностранным компаниям, почему они должны начать серьезно инвестировать в Украину, чтобы помочь восстановить экономику страны.

«Во время войны наша компания инвестировала сотни миллионов в ветроэлектростанции и восстановила свои производственные мощности (после обстрелов – ред.). И, конечно, мы это приводим как пример и аргумент, чтобы убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину», — подчеркнул Тимченко.

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции – проекта, поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн. евро.