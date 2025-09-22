- Дата публикации
ДТЭК и американская Fluence расширяют сотрудничество в сфере систем накопления энергии
DRI, дочерняя компания ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики в ЕС, выбрала американскую Fluence Energy для поставок систем накопления энергии (BESS) на проект Trzebinia мощностью 133 МВт в Польше.
Об этом говорится в сообщении компании.
Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Реализация этого проекта предусматривает возможность использования зарезервированных мощностей в случае острого дефицита электроэнергии.
Следовательно, проект имеет стратегическое значение не только для Польши, но и для энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы.
Система будет построена на основе платформы Fluence Smartstack, которая имеет встроенные функции киберзащиты.
В начале сентября ДТЭК и Fluence ее ввели в эксплуатацию 6 систем накопления общей мощностью 200 МВт в Украине, что должно повысить устойчивость украинской энергосистемы в условиях военных рисков.
"Мы уверены, что этот проект существенно усилит энергетическую независимость Польши, Украины и ЕС, а также станет важным этапом развития портфеля ДТЭК в Восточной Европе", - отметил генеральный директор DRI Мурат Чинар.