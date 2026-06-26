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ДТЭК и GE Vernova планируют реализовать проект по строительству газовой генерации в Украине
Компания ДТЭК и мировой лидер в энергетических технологиях GE Vernova во время Конференции по восстановлению Украины URC 2026 подписали меморандум о взаимопонимании в целях реализации крупного проекта по строительству газовой генерации в Украине.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, и GE Vernova, мировой лидер в области энергетических технологий, сегодня подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью содействия строительству нового газового поколения на западе Украины», — говорится в нем.
Отмечается, что соглашение предусматривает строительство газотурбинной электростанции комбинированного цикла (CCGT) мощностью 650 МВт на территории Бурштынской электростанции.
Меморандум был подписан в присутствии первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.
Шмигаль подчеркнул, что в условиях беспрецедентных атак на украинскую энергетику такие инвестиции имеют критическое значение для восстановления и развития генерирующих мощностей Украины.
«Благодарю украинские энергетики за устойчивость. Благодарю американских партнеров и Соединенных Штатов за доверие и готовность инвестировать в энергетическое будущее Украины. Восстановление энергетической инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов на пути устойчивого развития и восстановления государства», — подчеркнул он.
В то же время генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко добавил, что это партнерство с GE Vernova свидетельствует о том, что мировые лидеры отрасли готовы инвестировать в энергетическое будущее Украины, несмотря на продолжающуюся войну.
«Янтарский проект — это не только восстановление разрушенного, но и создание современной, гибкой энергетической системы, отвечающей европейским тенденциям энергетического перехода. Сочетая технологии мирового уровня с международным финансированием, мы создаем привлекательные инвестиционные возможности», — подчеркнул Тимченко.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова и Octopus Energy объявили о создании совместного предприятия по реализации солнечных и аккумуляторных проектов на сумму €100 миллионов в Украине.