ДТЭК и GE Vernova реализуют крупнейший заключенный на URC частный энергетический проект на €900 млн— Соболев

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Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

«Наибольшее соглашение в частном секторе — договоренность между энергетической компанией ДТЭК и американским GE Vernova, мировым лидером в области энергетических технологий по строительству газотурбинной электростанции на 650 МВт на западе Украины. Инвестиции по этому проекту составят 900 млн. евро», — сказал он.

Соболев подчеркнул, что в рамках энергетической платформы на Ukraine Recovery Conference 2026 было подписано 28 международных соглашений, меморандумов, кредитных и грантовых договоренностей по энергетическим проектам.

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Также более 550 млн. евро было привлечено на подготовку к зиме 2026/2027.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова привлекает 2 млрд евро в новые энергетические проекты, которые Кабинет Министров определил флагманскими.

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