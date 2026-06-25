ДТЭК и Octopus Energy реализуют в Украине проекты солнечных станций и аккумуляторов на €100 млн

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор Украины, и Octopus Energy Group, крупнейший поставщик энергии в Великобритании, в четверг объявили о создании совместного предприятия для поддержки финансирования проекта RISE - их инициативы в €100 миллионов по внедрению энергоэффективных солнечных и аккумуляторных систем на крышах по всей Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта инициатива позволяет украинским предприятиям и государственным организациям производить и сохранять электроэнергию. Соглашение открывает путь для ДТЭК и Octopus Energy для обеспечения долгосрочного финансирования масштабного внедрения проекта.

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В настоящее время Octopus и ДТЭК ведут переговоры с несколькими финансовыми учреждениями по финансированию проекта.

«Сегодня отмечается важная веха для проекта RISE. Укрепление партнерства с Octopus Energy создает платформу для масштабирования нашего проекта в течение следующих пяти лет и привлечения инвестиций, необходимых для долгосрочного успеха. Будущее энергетики Украины зависит от более распределенных, гибких и устойчивых систем. Хотя многие до сих пор считают Украину риском, наши партнеры из Octopus справедливо видят возможность построить более сильную энергетическую систему, чего можно достичь через инновации и партнерство», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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