ДТЕК та Siemens Energy підписали меморандум про стратегічне партнерство

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

«На фоне полномасштабной войны, когда теплоэлектростанции и критическая энергетическая инфраструктура постоянно подвергаются атакам, укрепление устойчивости и модернизация сектора становятся фундаментальной потребностью. Именно поэтому подписание Меморандума имеет стратегическое значение как для компаний, так и страны», - говорится в нем.

Отмечается, что меморандум определяет намерение сторон развивать общие проекты для восстановления и модернизации энергосистемы Украины, внедрения цифровых решений и подготовки инициатив, которые будут соответствовать стандартам EU Green Finance и смогут привлекать европейские зеленые инвестиции.

Реклама

Мы рассматриваем сотрудничество с Siemens Energy как стратегический шаг к модернизации украинской энергетики. Наши энергетики уже почти четыре года работают 24/7 под обстрелами, держа свет для страны. Но только их мужества и профессионализма недостаточно, когда враг системно уничтожает инфраструктуру. Нужны современное оборудование, быстрая логистика и надежные партнеры», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В ДТЭК добавили, что первым общим шагом станет оперативное обеспечение потребностей тепловых электростанций в оборудовании, что позволяет безопасно и быстро отключать электрические линии при аварии или перегрузке. Это сильно сократит время на восстановление.

"Партнерство призвано усилить способность украинской энергетики быстро восстанавливаться после атак и переходить к современным, устойчивым и технологически развитым решениям", - подытожили в ДТЭК.