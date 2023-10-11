ДТЭК инвестировал 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону

Готовясь к отопительному сезону, Группа ДТЭК инвестировала рекордные 20 млрд грн в ремонт и восстановление оборудования ТЭС, электрических сетей, добычу угля и природного газа.

Об этом во время пресс-конференции, состоявшейся в Киеве 11 октября, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В частности, в ремонт ТЭС было инвестировано 3,9 млрд. грн. По состоянию на начало октября компания завершила ремонт 16 из 19 запланированных энергоблоков ТЭС к началу отопительного сезона. В настоящее время готовность тепловой генерации ДТЭК достигает 84%.

Также ДТЭК расконсервировал и модернизировал два энергоблока ТЭС, что добавило дополнительно более 500 МВт к мощности энергосистемы Украины.

Чтобы увеличить защиту оборудования ТЭС от обстрелов, были установлены дополнительные защитные сооружения на территории станций. Также критическое оборудование ТЭС и шахт снабдили резервными источниками питания. Для этого было закуплено 224 генератора.

Для безотлагательного ремонта на случай обстрелов был сформирован запас критического оборудования на сумму 1,3 млрд грн.

В то же время, по результатам 2023 года инвестиции в угольные шахты возрастут в 2 раза до 7,4 млрд грн. За 9 месяцев текущего года было введено в работу 18 новых рядов, еще 9 будет запущено до конца года. Кроме того, ДТЭК импортирует 210 тыс. тонн угля для стабильного прохождения зимы.

В 2023 году темпы бурения газовых скважин выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году будут пробурены 9 скважин, также началось бурение первой нефтяной скважины. В целом инвестиции в газодобычу выросли до 5,5 млрд грн.

«Мы с достоинством прошли прошлую зиму. Мы стали еще сильнее, наши люди стали еще более профессиональными и опытными. Компания инвестировала рекордные средства в подготовку к следующему отопительному сезону. Возобновили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и дополнительно защитили электростанции», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, за период полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили свет 9 млн семей на Киевщине, Одесщине, Днепропетровщине, Донетчине и в столице, большинство из которых оставалось без электроснабжения из-за атак врага.