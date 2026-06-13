ДТЭК инвестировал €2,4 млрд в экономику Украины с начала полномасштабной войны

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Об этом во время энергетического митапа Forbes Ukraine "Энергия бизнеса 2026" рассказал директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

Об этом говорится в сообщении Forbes Ukraine.

В ходе мероприятия Гелюх рассказал, как украинская энергосистема трансформируется в условиях войны и какие решения могут обеспечить ее устойчивость в будущем.

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В частности, он отметил, что с 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК получили 220 ударов. Три из восьми станций были оккупированы.

В то же время, даже в условиях постоянных атак ДТЭК продолжает инвестировать в новую энергетическую инфраструктуру.

В частности, компания завершает строительство первой в Украине ветроэлектростанции, построенной во время полномасштабной войны. После завершения строительства ее мощность составит 500 МВт, а общий объем инвестиций в проект – 650 млн евро.

Всего с начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал в экономику Украины 2,4 млрд. евро.

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Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим инвестором в экономику Украины в условиях войны.

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