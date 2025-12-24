ТСН в социальных сетях

ДТЭК ищет оборудование для восстановления ТЭС по всей Европе – гендиректор компании Тимченко для Bloomberg

Компания ДТЭК ищет оборудование для восстановления тепловых электростанций по всей Европе.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максима Тимченко в интервью Bloomberg.

«Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций», - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас самое важное это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и подчеркнул, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.

Ранее Тимченко сообщал, что приоритетной задачей для компании является поиск и быстрая доставка в Украину энергетического оборудования из разных стран Европы для замены поврежденного в результате обстрелов.

