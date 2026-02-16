- Дата публикации
ДТЭК объединился в сообщество бизнеса дружественного к ветеранам
Компания ДТЭК объединилась к сообществу бизнеса, который дружен к ветеранам и ветеранкам.
Об этом говорится в сообщении сообщества.
Отмечается, что 12 февраля в Киеве состоялась главная годовая встреча сообщества компаний-подписантов принципов бизнеса, дружественного ветеранам и ветеранкам.
«Более 60 спикеров и спикерок делились наработками своих компаний, лучшими практиками в поддержке воинов и их близких во время службы и время возвращения. В этот день к сообществу подписантов также присоединились 9 новых компаний: ДТЭК, Укрэнерго, KSE, Укргидроэнерго, Оператор ГТС Украины, Гудвелли Украина, Euro 5, 4Brave, CORE Team», - говорится в сообщении.
В нем подчеркнули, что компании-члены сообщества сосредотачивают внимание на отчетности и ответственности, создании достойных возможностей, инвестициях в развитие и реабилитацию, поддержку ветеранских предприятий и практических инструментах для реализации политик.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.