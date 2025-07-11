ДТЭК одним из первых стал участником "Хартии устойчивости человеческого капитала" Украины и ЕБРР.

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Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Это рамка документов, устанавливающая новый стандарт для ответственного бизнеса, для ориентированного на человека лидерства в украинском частном секторе. Это не просто набор принципов, а инструмент действий», – заявила Свириденко.

Отмечается, что первыми участниками хартии стали ДТЭК, Метинвест, Нафтогаз и ПриватБанк.

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"Как бизнес-сообщества Украины могут защитить и ускорить обновление рынка труда страны? С помощью каких ключевых принципов работодатели могут реально повлиять на улучшение экономических возможностей для рабочей силы Украины, независимо от размера сектора, в котором они работают?" – описала основные задачи Хартии Рено-Бассо.

В то же время Свириденко отметила, что в правительстве будут поддерживать компании, уже внедряющие ценности Хартии, а также будут работать над обновлением действующего законодательства о труде.

"Поэтому Хартия разработана для тех, кто не хочет просто пережить войну, но и имеет большие амбиции отстроить страну более сильной и, конечно, более инклюзивной. Это объединяет общую цель - дать шанс всем, особенно тем, кто больше всего пострадал от войны: ветеранам, внутренне перемещенным лицам, людям" первая вицепремьера.