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ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы

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ДТЭК передал государственным ТЭС еще 20 тысяч тонн угля для прохождения зимы

Фото: Associated Press

Такие объемы помогут тепловой генерации Украины.

Компания ДТЭК поддержала государственные ТЭС еще 20 тыс. тонн угля для прохождения отопительного сезона.

«Дополнительно до 100 тыс. тонн угля, отгруженного для нужд государственных ТЭС ранее, ДТЭК Энерго предоставил им еще 20 тыс. тонн очень необходимого сейчас угля», — говорится в официальном телеграмм-канале ДТЭК.

10 тыс. тонн уже было отгружено, еще 10 тысяч тонн в процессе.

"Это позволит тепловой генерации и украинской энергосистеме надежнее пройти отопительный сезон", — сообщили в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, ДТЭК ввел в работу 25 новых рядов для обеспечения энергосистемы углем.

Дата публикации
Просмотры
103
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