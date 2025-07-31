ДТЭК передал профилакторий ТЭС в Винницкой области под реабилитационный центр для ветеранов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Компания ДТЭК Энерго завершила бесплатную передачу санатория-профилактория ТЭС в коммунальную собственность территориальной громады в Винницкой области», - говорится в нем.

Это решение было принято на сессии Ладыжинского городского совета 29 июля.

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В ДТЭК отметили, что после комплексной реконструкции объект будет использоваться как современный реабилитационный центр для ветеранов, людей с инвалидностью и пострадавших от войны, нуждающихся в восстановлении.

«Реабилитационный центр в Винницкой области - важная опора для ветеранов и общины. Для ДТЭК Энерго это часть системной ветеранской поддержки, как внутри компании, так и извне – в сотрудничестве с общинами. Мы поддерживаем наших демобилизованных работников и приобщаемся к инициативам, помогающим в их адаптации. Благодарю городской совет, партнеров и благотворителей за совместную работу. Такие проекты – пример эффективного сотрудничества бизнеса, власти и общества для важных изменений», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что меморандум о сотрудничестве между ДТЭК и городским советом Ладыжина был подписан 29 ноября 2023 года. На его основе санаторий-профилакторий ТЭС компании был передан громаде в бесплатное пользование, а теперь – в его собственность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.

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