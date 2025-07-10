ДТЭК первым среди энергетических предприятий сделал аудит доступности помещений для ветеранов с инвалидностью

Реклама

Об этом заявил руководитель проекта ДТЭК "ПроВетеран" Вадим Галицкий.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения около тысячи ветеранов вернулись из рядов ВСУ. Галицкий отметил, что с прошлого года компания приступила к аудиту доступности помещений на предприятиях.

«Мы первые в энергетике провели этот аудит и дальше был пилот. Мы начали двигаться по смене пространства. Мы изменили доступность душевых и туалетов, изменили ширину двери, пандусы, отметили особо опасные участки. Здесь нужно понимать, что это не косметическое изменение, а сигнал. С одной стороны, это сигнал ветеранам: «Мы готовы и ждем», сигнал коллективам: «Мы продолжаем идти. Мы не декларируем – мы делаем», - подчеркнул он.

Реклама

Галицкий добавил, что дополнительно с рынка труда в ДТЭК пришло 200 ветеранов, прошедших затем соответствующее обучение.

"Мы должны понимать, что наша открытая дверь, наличие вакансий и указанная готовность принимать ветеранов не должна остановиться из-за препятствия когда он приходит на работу и не может перейти порог. Мы готовы делиться экспертизой, мы формируем собственную экспертизу по физической безбарьерности", - подчеркнул Галицкий.

Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Также сообщалось, что ДТЭК первым в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.

Реклама