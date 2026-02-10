ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК первым в Украине получил сжиженный газ из США из-за «Вертикального коридора» - экс-замгоссекретаря США Паэтт

Бывший заместитель государственного секретаря США Джеффри Пайетт заявил, что компания ДТЭК первой в Украине получила сжиженный газ из США через «Вертикальный коридор».

ДТЭК первым в Украине получил сжиженный газ из США из-за «Вертикального коридора» - экс-замгоссекретаря США Паэтт

Об этом он заявил во время своего выступления перед Конгрессом США.

«ДТЭК стала первой украинской компанией, получившей американский СПГ через «Вертикальный коридор». Американский СПГ прибыл в греческий терминал Ревитус, откуда был перевезен в подземное хранилище в Украине», - рассказал он.

Пает добавил, что это свидетельствует о том, что Европа никогда не будет зависима от ненадежных российских энергоресурсов.

Напомним, в конце 2025 года ДТЭК Рината Ахметова впервые импортировала в Украину партию американского сжиженного природного газа через литовский терминал в Клайпеде.

Вертикальный газовый коридор – это инициатива, объединяющая усилия нескольких стран Евросоюза для реализации совместного транзитного продукта и увеличения диверсифицированных объемов газа для региона центральной и восточной ЕС.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie