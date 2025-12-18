ДТЭК получил награду HR-бренд Украина за программу поддержки ветеранов

Реклама

Об этом говорится в сообщении премии.

Отмечается, что ДТЭК получил награду в номинации «Возвращение ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь» за проект «ПроВетеран».

В рамках этой программы поддержки увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Кроме того, ДТЭК создает инклюзивные рабочие места и адаптирует их для ветеранов с инвалидностью, чтобы у работников были равные возможности.

Также компания получила награду в номинации «Культурный код компании» за проект «Код Энергии. Люди ДТЭК».

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.