ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
2
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК получил награду HR-бренд Украина за программу поддержки ветеранов

Компания ДТЭК получила награду от премии HR-бренд Украина за свою программу поддержки ветеранов.

Об этом говорится в сообщении премии.

Отмечается, что ДТЭК получил награду в номинации «Возвращение ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь» за проект «ПроВетеран».

В рамках этой программы поддержки увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

Кроме того, ДТЭК создает инклюзивные рабочие места и адаптирует их для ветеранов с инвалидностью, чтобы у работников были равные возможности.

Также компания получила награду в номинации «Культурный код компании» за проект «Код Энергии. Люди ДТЭК».

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie