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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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ДТЭК предложил Молдове поделиться опытом по обеспечению кибербезопасности и модернизации ТЭС

Группа ДТЭК предложила государственной энергетической компании Молдовы Energocom поделиться опытом по обеспечению кибербезопасности и модернизации теплоэлектростанций.

Об этом говорится в сообщении D.Trading.

«28 марта 2025 года генеральный директор компании D.Trading Дмитрий Сахарук провел встречу с делегацией из Республики Молдова, которую возглавил назначенный Министр энергетики Молдовы Дориан Жунгиету», - говорится в нем.

В состав делегации также вошли представители государственной энергетической компании Молдовы Energocom.

В сообщении подчеркнули, что в ходе переговоров стороны положительно оценили текущее состояние сотрудничества между компаниями и определили направления для дальнейшего углубления, в том числе обсуждались темы поставки электроэнергии и газа.

«Дмитрий Сахарук предложил передать опыт группы ДТЭК для ускорения интеграции Молдовы в механизм ENTSO-E Allocation, Transmission and Capacity (ATC), что будет способствовать снижению затрат на импорт электроэнергии. Кроме того, он отметил готовность поделиться экспертизой в сфере настройки и внедрения систем кибербезопасности, а также модернизации тепловых электростанций», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова первым продал "зеленые" гарантии происхождения электричества конечному потребителю.

Дата публикации
Количество просмотров
79
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