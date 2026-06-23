- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
ДТЭК представил План энергетического перехода для укрепления энергобезопасности и декарбонизации Украины
Компания ДТЭК запускает План энергетического перехода с целью поддержки целей Украины в сфере энергетической безопасности и декарбонизации.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, сегодня опубликовал свой первый План энергетического перехода, в котором изложено, как Украина может построить более безопасную, устойчивую и низкоуглеродную энергетическую систему, одновременно поддерживая долгосрочное восстановление страны и ее интеграцию с Европой", - говорится в нем.
Отмечается, что восстановление энергетической системы страны позволяет усилить как энергетическую безопасность, так и долгосрочную конкурентоспособность благодаря инвестициям в современную, устойчивую и низкоуглеродистую инфраструктуру.
В ДТЭК отметили, что возобновляемые источники энергии, системы хранения энергии и другие решения в сфере распределенной энергетики играют важную роль в укреплении устойчивости, в то же время способствуя долгосрочной декарбонизации Украины.
«Разработанный на этом фоне План энергетического перехода компании ДТЭК учитывает уникальные вызовы, связанные с ведением деятельности в стране, находящейся в состоянии войны, неотложные потребности энергетической системы Украины и поддержку «зеленой» программы Европы», — подчеркнули в компании.
В частности, в плане очерчено, как компания ДТЭК будет способствовать энергетической трансформации Украины через четыре стратегических приоритета: выполнение наших обязательств по уходу от угля в Украине, увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, модернизацию электросетей и внедрение низкоуглеродных решений, которые смогут усилить как энергетическую безопасность, так и процессы.
«Один из важнейших вопросов, стоящих перед Украиной в процессе восстановления — это как найти баланс между потребностью в энергетической безопасности и энергетическим переходом. В ДТЭК мы считаем, что эти два аспекта взаимодополняют друг друга. Энергетическая система, которую мы восстанавливаем, должна быть более устойчивой, маневренной и способной лучше противостоять будущим потрясениям», — отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Джефф Отем.
В то же время, он добавил, что энергосистема должна поддерживать долгосрочные амбиции Украины относительно декарбонизации и интеграции с Европой.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 2,4 млрд евро в поддержку работы энергосистемы.