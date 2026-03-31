ДТЭК привлек грант норвежского Norad для подготовки проекта крупнейшей ВЭС в Украине

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Группа ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, получила финансирование от Норвежского агентства по развитию и сотрудничеству (Norad) для реализации проекта крупнейшей в Украине ветроэлектростанции – Полтавской ВЭС мощностью 650 МВт. Этот проект является ключевым элементом децентрализации энергетической системы страны, повышения ее устойчивости и содействия интеграции Украины с энергетическими стандартами ЕС», – говорится в нем.

Отмечается, что грант в размере 5,5 млн норвежских крон (487 тысяч евро) будет направлен на финансирование геологических инженерных исследований и разработку части проектной документации, необходимой для обеспечения соответствия нормативным требованиям и продвижения проекта к этапу строительства.

«Мы приветствуем поддержку со стороны Норвегии в то время, когда энергетическая система Украины продолжает сталкиваться с вызовами. Полтавская ВЭС – это стратегическая инвестиция в будущее Украины. Этот проект способствует восстановлению более децентрализованной и устойчивой энергетической системы. Мы благодарны Norad и правительству Норвегии за этот важный вклад и их неизменную поддержку Украины», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

В ДТЭК добавили, что это финансирование является частью более широкого пакета помощи Норвегии на сумму 8 миллионов евро, предназначенного для компаний, инвестирующих в ВИЭ и стратегически важных секторов в Украине.