ДТЭК произвел 10 комбайнов и 1,5 млн запчастей в рамках подготовки шахт к зиме

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Об этом сообщили в ДТЭК.

«По итогам января-сентября 2026 года они произвели и отремонтировали более 1,2 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили около 1,5 млн запчастей и комплектующих. Среди изготовленного оборудования — 10 новых проходческих и очистных комбайнов, а также четыре электродвигателя», - говорится в нем.

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Как отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко, подготовка к зиме нуждается в слаженной работе шахтеров, энергетиков, ремонтников и машиностроителей.

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«Наши машиностроители не только производят и ремонтируют оборудование, но и тестируют новые технические решения, проверяют их дееспособность в реальных производственных условиях. Мы понимаем, насколько высока цена надежности зимой, поэтому каждый делает максимум, чтобы пройти отопительный сезон подготовленными и поддержать более надежную работу энергетики при всех вызовах войны», — отметил Фоменко.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022-2024) - более 18 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение рядов и поддержку производственных мощностей шахт.

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