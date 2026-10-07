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ДТЭК произвел 10 комбайнов и 1,5 млн запчастей в рамках подготовки шахт к зиме
Машиностроители ДТЭК Энерго за девять месяцев 2026 года изготовили и отремонтировали более 1,2 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, чтобы обеспечить потребности украинских шахт накануне отопительного сезона.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«По итогам января-сентября 2026 года они произвели и отремонтировали более 1,2 тысяч единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили около 1,5 млн запчастей и комплектующих. Среди изготовленного оборудования — 10 новых проходческих и очистных комбайнов, а также четыре электродвигателя», - говорится в нем.
Как отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко, подготовка к зиме нуждается в слаженной работе шахтеров, энергетиков, ремонтников и машиностроителей.
«Наши машиностроители не только производят и ремонтируют оборудование, но и тестируют новые технические решения, проверяют их дееспособность в реальных производственных условиях. Мы понимаем, насколько высока цена надежности зимой, поэтому каждый делает максимум, чтобы пройти отопительный сезон подготовленными и поддержать более надежную работу энергетики при всех вызовах войны», — отметил Фоменко.
Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022-2024) - более 18 млрд грн.
Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение рядов и поддержку производственных мощностей шахт.