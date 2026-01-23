ДТЭК провел в Давосе встречи с международными энергокомпаниями для привлечения ресурсов в восстановление энергосистемы

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК провел встречи с организациями государственного и частного секторов и глобальными энергетическими компаниями, готовыми предоставить экстренное финансирование и оборудование. В то же время, ДТЭК также взаимодействовал с партнерами по долгосрочным инвестициям в укрепленную систему на основе децентрализованных энергетических активов», - говорится в нем.

Тимченко отметил, что украинская энергетическая инфраструктура испытывается как никогда раньше, поэтому нужно начинать строительство новой системы уже сегодня.

Реклама

«Мы встретились с рядом американских и европейских партнеров на ВЭФ, признающих невероятную устойчивость и энергетический потенциал Украины и стремящихся инвестировать. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними, чтобы объединить иностранные ноу-хау и капитал с местной экспертизой ДТЭК и опытом работы на местах», - подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.