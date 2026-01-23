- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТЭК провел в Давосе встречи с международными энергокомпаниями для привлечения ресурсов в восстановление энергосистемы
Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко провел на Всемирном экономическом форуме в Давосе встречу с представителями мировых энергетических компаний для привлечения ресурсов для восстановления поврежденной обстрелами украинской энергосистемы.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«ДТЭК провел встречи с организациями государственного и частного секторов и глобальными энергетическими компаниями, готовыми предоставить экстренное финансирование и оборудование. В то же время, ДТЭК также взаимодействовал с партнерами по долгосрочным инвестициям в укрепленную систему на основе децентрализованных энергетических активов», - говорится в нем.
Тимченко отметил, что украинская энергетическая инфраструктура испытывается как никогда раньше, поэтому нужно начинать строительство новой системы уже сегодня.
«Мы встретились с рядом американских и европейских партнеров на ВЭФ, признающих невероятную устойчивость и энергетический потенциал Украины и стремящихся инвестировать. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними, чтобы объединить иностранные ноу-хау и капитал с местной экспертизой ДТЭК и опытом работы на местах», - подчеркнул глава ДТЭК.
Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.