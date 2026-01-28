ТСН в социальных сетях

ДТЭК расширил поддержку, открыв курс по солнечной энергетике для бывших сотрудников-ветеранов

Компания ДТЭК расширила программу поддержки ветеранов "ПроВетеран" обучением в сфере солнечной энергетики.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В январе в Днепре 18 ветеранов – бывших сотрудников ДТЭК – получили сертификаты о завершении обучения по программе «Специалист по работе с объектами солнечной энергетики». Это пилотный образовательный курс, который компания реализовала вместе с Академией ДТЭК и НТУ «Днепровская политехника» специально для вернувшихся со службы ветеранов», - говорится в нем.

Отмечается, что программа длилась два месяца и объединяла теорию и практику: участники изучали основы солнечной энергетики, работали с реальными кейсами, выполняли лабораторные работы и знакомились с работой энергетических объектов.

Главная цель – дать прикладные знания, которые можно использовать как в новой профессии, так и в повседневной жизни.

В ДТЭК подчеркивают: обучение — лишь один из элементов системной программы поддержки ветеранов «ПроВетеран», которая охватывает путь человека с момента мобилизации и дальше после возвращения со службы.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

