ДТЭК рассказал о подготовке к отопительному сезону

Об этом заявила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко на Киевском международном экономическом форуме.

«На сегодняшний день наши компании подготовились к осенне-зимнему периоду. Мы провели ряд работ. Если простыми словами, то эта подготовка состоит из трех частей. Это подготовка по ремонтной программе, инвестиционной программе и подготовка по созданию аварийного запаса для прохождения зимне-отопительного периода», - рассказала она.

Бондаренко рассказала, что среди регионов присутствия компании самой сложной является Донецкая область, из-за колоссальных масштабов разрушений. «Работаем вместе с Укрэнерго по восстановлению, потому что там ситуация очень тяжелая. Но на сегодняшний день там есть свет и мы вместе его обеспечиваем», - подчеркнула она.

Также Бондаренко рассказала об обстреле энергосистемы, который произошел 10 октября. После него за три дня энергетики вернули свет около 2 млн. семей Киева, Киевщины, Одесщины и Днепропетровщины.

«Ситуация сложная, потому что результаты атак достаточно значительны. Но энергетики знают, что делать, умеют это делать и преданность людей, живущих и горящих своим делом, показывает результат, который на себе может ощутить каждый клиент», - подытожила она.

Напомним, в январе-июне 2025 года ДТЭК Рината Ахметова направил 6,9 млрд гривен в подготовку теплоэлектростанций и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.

В то же время, за тот же период инвестиции в модернизацию электросетей составили 2,3 млрд грн.