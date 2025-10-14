ДТЭК реализовал аудиты доступности на 20 предприятиях для создания условий труда ветеранов с инвалидностью

Реклама

Об этом во время форума People Power рассказала советница генерального директора ДТЭК Энерго по вопросам ветеранов Наталья Абрамова.

Она рассказала, что с начала полномасштабной войны более 5,5 тысячи работников ДТЭК стали в защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу, и половина из них вернулась к работе.

Компания создает условия для возвращения ветеранов, в частности для ветеранов с инвалидностью: разработана дорожная карта реинтеграции, предусматривающая психологическую, юридическую и семейную поддержку, программу страхования «Ветеран+», профессиональную переориентацию и автоматизированный подбор должностей.

«Мы как работодатель приняли решение: работа должна быть доступна каждому нашему ветерану. Даже в сложном производстве – на надземных поверхностях шахт, на ТЭС, заводах – мы должны найти путь. Изменения в состоянии здоровья не должны перечеркиваться профессиональной жизнью. Ветераны не просят героизации – они хотят работать, быть в коллективе, быть нужными. И мы сделаем все, чтобы это стало возможным», – отметила Наталья Абрамова.

По словам советницы гендиректора, аудит доступности общего рабочего пространства уже проведен на 20 предприятиях компании: надземных поверхностях шахт, ТЭС, машиностроительных заводов.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.