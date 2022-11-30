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ДТЭК создал официальный телеграм-канал и предупреждает о фейковых страницах в сети

Дата публикации
Просмотры
403
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ДТЭК создал официальный телеграм-канал и предупреждает о фейковых страницах в сети

Украинцев призвали не распространять фейки.

Компания ДТЭК создала официальный телеграм-канал с информацией о состоянии энергосистемы, графиках отключений электроэнергии и другой актуальной информацией.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Некоторые СМИ и telegram-каналы публикуют новости со ссылкой на фейковый канал. Будьте внимательны! Не распространяйте информацию из непроверенных источников. Наш канал – это единственная официальная страница Группы ДТЭК в Telegram. При публикации новостей просим ссылаться только на официальные источники и тщательно проверять информацию», - сообщили в компании.

Компания также предупреждает о фейковых телеграм-каналах и большом количестве чат-ботов с мошенниками. 

Единственный официальный телеграм-канал Группы ДТЭК https://t.me/dtek_ua 

Напомним, информация о графиках экстренных и стабилизационных отключений доступна на сайтах энергораспределительных компаний а также в чат-боте YASNO.

Дата публикации
Просмотры
403
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