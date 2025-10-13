- Дата публикации
Категория
Деньги
ДТЭК стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний
Компания ДТЭК вошла в топ рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний. Отмечается, что компания заняла бы первое место в рейтинге, если бы не акцизная нагрузка на табачную отрасль.
Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.
"Компания и наш акционер инвестируют в Украину собственные средства и привлекают внешнее финансирование, чтобы создавать новую инфраструктуру и модернизировать существующие объекты", - сообщил ДТЭК в комментарии изданию.
Отмечается, что во время полномасштабного вторжения ДТЭК реализовал проект первой очереди Тилигульской ВЭС на 114 МВт за 200 млн. евро и продолжает развивать станцию, инвестируя в ее строительство 650 млн. евро.
Также совместно с американскими партнерами ДТЭК построил крупнейшую в Украине систему хранения энергии на 200 МВт стоимостью 125 млн. евро.
В общей сложности во время войны ДТЭК инвестировал в Украину около 1,2 млрд евро.
Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан крупнейшим частным инвестором среди украинских компаний во время полномасштабной войны.