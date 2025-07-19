ДТЭК стремится войти в «Лигу чемпионов» европейской энергетики – гендиректор Тимченко

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Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes .

«Моя цель – чтобы ДТЭК стал участником «Лиги чемпионов» – одной из ведущих европейских энергокомпаний. Быть партнерами ведущих европейских компаний – это не только партнерство для бизнеса. Это признание, уважение, репутация и общий взгляд в будущее. Эта амбиция уже сегодня превратилась в наш план. И мы точно его добьемся», - сказал он.

Тимченко рассказал, что недавно ДТЭК построил первую за 10 лет ветровую электростанцию в Румынии.

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Это был неожиданный успех в новых условиях. Этот проект стал для меня бенчмарком и доказал: ДТЭК может успешно работать не только в Украине. И этот путь продолжится: через пять лет доля Европейского Союза и Украины в структуре доходов ДТЭК будет существенно отличаться от нынешней», - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова вместе с ведущим производителем систем накопления энергии компанией Fluence построят крупнейшую в Украине систему накопления энергии мощностью 200 МВт.