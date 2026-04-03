ДТЭК ускоряет доставку энергетического оборудования в Украину для подготовки к зиме — Тимченко для Politico
Компания ДТЭК работает с международными партнерами для ускорения доставки энергетического оборудования в Украину.
Об этом в комментарии Politico заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Мы видим положительный отклик от международных доноров. Сейчас мы работаем с ними над ускорением процедуры утверждения, чтобы начать закупки и вовремя доставить оборудование в Украину», — сказал он.
Тимченко подчеркнул, что Украина сейчас ведет гонку со временем, чтобы избежать энергетического кризиса следующей зимой.
Ранее Тимченко на энергетической конференции CERAWeek обсудил глобальные энергетические лидеры инвестиции в Украину.