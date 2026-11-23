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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,8 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов энергосистемы.

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Больше всего обновлений было на Одесщине, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам. Здесь энергетики вернули свет в 2,7 млн. домов. В Днепропетровской области электроснабжение возобновили для 341 тысячи семей, в Киеве – для почти 185 тысяч.

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Кроме того, в Донецкой области, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и боевые действия, энергетики вернули свет в 174,4 тысячи домов. В Киевской области электроснабжение возобновили для 112,5 тысяч семей.

В компании подчеркнули, что специалисты приступают к восстановительным работам сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в октябре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 6,7 млн семей после российских обстрелов.

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