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ДТЭК установил рекорд по восстановлению света за неделю в 2026 году: более 3,5 млн семей
Энергетики ДТЭК с 16 по 22 ноября возобновили электроснабжение для более 3,5 млн семей в четырех областях и Киеве, которые были без света в результате российских атак. Это рекордное количество обновлений за неделю с начала 2026 года.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,8 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов энергосистемы.
Больше всего обновлений было на Одесщине, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам. Здесь энергетики вернули свет в 2,7 млн. домов. В Днепропетровской области электроснабжение возобновили для 341 тысячи семей, в Киеве – для почти 185 тысяч.
Кроме того, в Донецкой области, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и боевые действия, энергетики вернули свет в 174,4 тысячи домов. В Киевской области электроснабжение возобновили для 112,5 тысяч семей.
В компании подчеркнули, что специалисты приступают к восстановительным работам сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в октябре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 6,7 млн семей после российских обстрелов.