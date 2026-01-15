ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК уже вложил 24 млрд грн в прохождение самой сложной в истории Украины зимы

С начала отопительного сезона компания ДТЭК инвестировала почти 24 млрд грн в прохождение самой сложной в истории Украины зимы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Чтобы пройти эту зиму, ДТЭК инвестировал 23,9 млрд грн в восстановление и модернизацию тепловой генерации, электросетей, а также в угледобычу", - говорится в нем.

Отмечается, что Украина проходит самый тяжелый отопительный сезон в своей истории во время полномасштабной войны и в сложных погодных условиях.

"Прошли первую половину, пройдем и вторую! Свет держится", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie