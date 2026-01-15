- Дата публикации
ДТЭК уже вложил 24 млрд грн в прохождение самой сложной в истории Украины зимы
С начала отопительного сезона компания ДТЭК инвестировала почти 24 млрд грн в прохождение самой сложной в истории Украины зимы.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Чтобы пройти эту зиму, ДТЭК инвестировал 23,9 млрд грн в восстановление и модернизацию тепловой генерации, электросетей, а также в угледобычу", - говорится в нем.
Отмечается, что Украина проходит самый тяжелый отопительный сезон в своей истории во время полномасштабной войны и в сложных погодных условиях.
"Прошли первую половину, пройдем и вторую! Свет держится", - подчеркнули в ДТЭК.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова стал одним из крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний.