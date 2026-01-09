- Дата публикации
ДТЭК везет из Хорватии оборудование для ремонта поврежденных энергообъектов
Компания ДТЭК поставляет из Хорватии оборудование для восстановления и ремонта энергетических объектов, разрушенных или поврежденных в результате российских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Правительство Республики Хорватия согласилось поставить ДТЭК критически важное энергетическое оборудование из выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь отремонтировать энергетические объекты, поврежденные в результате более 220 российских атак", - говорится в нем.
Отмечается, что Хорватия является одной из немногих стран, которая может предоставить Украине оборудование, совместимое с энергосистемой Украины.
«ДТЭК выражает глубокую признательность Республике Хорватия за поставку жизненно важного энергетического оборудования в Украину в такой критический момент этой зимой. В то время, когда россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, а температура опускается до минус 20 градусов, поддержка Хорватии напрямую способствует усилиям ДТЭК по возобновлению электроснабжения для миллионов людей», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова ищет оборудование для восстановления тепловых электростанций по всей Европе.