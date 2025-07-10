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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК и Fluence, мировой лидер в сфере накопления энергии, объявили о досрочном начале запуска одной из самых больших в Восточной Европе систем накопления энергии. Проект мощностью 200 МВт, расположенный на шести локациях, вступает в финальную фазу реализации, которая включает в себя запуск, тестирование и первый разряд батарей», - говорится в нем.

Отмечается, что в целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.

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«Вместе с нашим партнером Fluence мы ускоряем внедрение инноваций, развиваем местную техническую экспертизу и показываем, что даже во время войны прогресс возможен. Этот проект по хранению энергии – подтверждение нашей решимости делать страну сильнее. Вместе мы делаем важный шаг к созданию более безопасной и устойчивой энергосистемы Украины», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В ДТЭК подчеркнули, что после полного запуска системы будут предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности, что усилит украинскую энергосистему.

«Наш общий проект с ДТЭК по созданию сильной и децентрализованной энергосистемы для укрепления энергетической безопасности Украины полностью отвечает нашей миссии – трансформировать подход к тому, как мы живем наш мир. Это также один из наиболее важных проектов в истории нашей компании. Введенный нами формат дистанционного ввода в эксплуатацию обеспечивает непрерывность работы в условиях ограничений на путешествия и позволяет быстрее масштабировать будущие проекты», - отметил Джулиан Небреда, генеральный директор Fluence.

Отмечается, что Fluence продолжит дистанционно сопутствовать запуску и работе проекта, осуществляя диагностику, тестирование и мониторинг производительности для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации в условиях войны.

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Ранее более 20 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова прошли за границей курс по управлению системами накопления энергии.