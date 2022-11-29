ДТЭК во время войны инвестирует в добычу украинского газа и энергетическую безопасность государства

Компания ДТЭК Нафтогаз заплатит в государственный бюджет рекордные за время войны 1,1 млрд грн за разработку газового месторождения в Полтавской области.

Об этом свидетельствует результат аукциона в системе ProZorro.

ДТЭК заплатит в бюджет 1,102 млрд грн за разработку Майоровской площади.

Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона. Компания давно изучала возможность инвестиций в этот участок. В общей сложности они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этом участке значительно укрепит энергетическую независимость Украины, убеждены в ДТЭК.

«Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Станьте ключевым поставщиком газа в ЕС и гарантом ее энергетической безопасности», – отметил генеральный директор Максим Тимченко.

Газовая площадь находится на территории Полтавской области. Она требует детального геологического изучения для подтверждения перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку.

Напомним, ДТЭК начал инвестировать в добычу газа в 2012 году. За 10 лет компания инвестировала в добычу газа около 500 млн долларов и смогла увеличить более чем в четыре раза.