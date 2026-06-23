ДТЭК вошел в пятерку лучших работодателей для ветеранов

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Об этом свидетельствует рейтинг delo.ua.

В нем говорится, что в компании действует комплексная корпоративная программа поддержки ветеранов-сотрудников «ПроВетеран», охватывающая весь путь от мобилизации к профессиональной адаптации и развитию карьеры.

В частности, в рамках программы каждый ветеран-сотрудник получает персональное сопровождение координатора — коллеги-ветерана или HR-специалиста.

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Кроме того, обучение ветеранов интегрировано в систему подготовки кадров. Они проходят обновление профессиональных навыков, переквалификацию, теоретическую подготовку продолжительностью 1-1,5 месяца с последующей практикой и карьерное консультирование.

Ветераны также имеют доступ к расширенному пакету медстрахования «Ветеран+», психологической поддержке и программам реабилитации.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

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