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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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ДТЭК вошел в пятерку лучших работодателей для ветеранов

Компания ДТЭК вошла в ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов.

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Об этом свидетельствует рейтинг delo.ua.

В нем говорится, что в компании действует комплексная корпоративная программа поддержки ветеранов-сотрудников «ПроВетеран», охватывающая весь путь от мобилизации к профессиональной адаптации и развитию карьеры.

В частности, в рамках программы каждый ветеран-сотрудник получает персональное сопровождение координатора — коллеги-ветерана или HR-специалиста.

Кроме того, обучение ветеранов интегрировано в систему подготовки кадров. Они проходят обновление профессиональных навыков, переквалификацию, теоретическую подготовку продолжительностью 1-1,5 месяца с последующей практикой и карьерное консультирование.

Ветераны также имеют доступ к расширенному пакету медстрахования «Ветеран+», психологической поддержке и программам реабилитации.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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