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ДТЭК вошел в пятерку лучших работодателей для ветеранов
Компания ДТЭК вошла в ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов.
Об этом свидетельствует рейтинг delo.ua.
В нем говорится, что в компании действует комплексная корпоративная программа поддержки ветеранов-сотрудников «ПроВетеран», охватывающая весь путь от мобилизации к профессиональной адаптации и развитию карьеры.
В частности, в рамках программы каждый ветеран-сотрудник получает персональное сопровождение координатора — коллеги-ветерана или HR-специалиста.
Кроме того, обучение ветеранов интегрировано в систему подготовки кадров. Они проходят обновление профессиональных навыков, переквалификацию, теоретическую подготовку продолжительностью 1-1,5 месяца с последующей практикой и карьерное консультирование.
Ветераны также имеют доступ к расширенному пакету медстрахования «Ветеран+», психологической поддержке и программам реабилитации.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.