ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

ДТЭК вошел в список лучших работодателей для ветеранов по версии Forbes

Компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей для ветеранов и ветеранок.

ДТЭК вошел в список лучших работодателей для ветеранов по версии Forbes

Об этом свидетельствует рейтинг, который составило издание Forbes Ukraine.

Отмечается, что команда поддержки ветеранов в ДТЭК состоит из HR-специалистов, помощников ветеранов, юристов, медиков и специалистов по социальной политике.

ДТЭК проводит аудиты своих предприятий и разработал инструкции по адаптации ветеранов.

В компании также действует институт наставничества, где с помощью менторов ветераны скорее адаптируются к гражданской жизни.

Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie