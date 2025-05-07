ДТЭК ВСЭ улучшил финансовые показатели из-за построенной во время войны Тилигульской ВЭС

ДТЭК

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Компания сообщила, что Тилигульская ВЭС, введенная в эксплуатацию в конце весны 2023 года, обеспечила высокий уровень генерации в 2024 году во время зимних и летних отключений электроэнергии, что позволило снизить проблему дефицита мощности в энергосистеме на юге Украины.

Кроме того, на улучшение финансового состояния компании повлияло погашение задолженности перед отраслью ВИЭ за 2023 год, а также обеспечение расчетов за сгенерированную в 2024 году электроэнергию на уровне почти 80%.

В компании подчеркнули, что финансовые ресурсы направляются на строительство новых ветроэнергетических мощностей и систем хранения энергии.

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Общая мощность строительства новых ВЭС составляет почти 400 МВт, установок по хранению электроэнергии – 200 МВт.