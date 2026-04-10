ДТЭК заключил меморандум с американской Baker Hughes для развития украинской газодобычи

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз», — говорится в нем.

Отмечено, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

«В то время, когда энергетическая система Украины остается под целью, инвестиции в отечественную добычу газа — это не только вопрос поставки. Это вопрос стабильности и развития более безопасного и надежного энергетического будущего», — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключила стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA «Scout») с целью внедрения передовой технологии бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и усиления энергетической безопасности государства.