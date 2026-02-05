ДТЭК заключил партнерство с американской Turbo Drill Industries для усиления энергобезопасности Украины

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Нафтогаз - крупнейшая частная компания по добыче газа в Украине станет единственным авторизованным провайдером технологии Vertical Scout от Turbo Drill Industries на территории Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что внедрение американских технологий в Украине поможет украинскому нефтегазовому сектору ускорять добычу, снижать издержки и наращивать объемы производства, внеся непосредственный вклад в укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

В ДТЭК подчеркнули, что это первое в истории сотрудничество такого формата между украинской компанией и Turbo Drill Industries. Эта технология существенно повысит скорость, эффективность и экономическую целесообразность буровых операций в нефтегазовой отрасли Украины.

«ДТЭК последовательно работает над тем, чтобы помочь Украине в полной мере реализовать свой газовый потенциал и укрепить роль страны в системе европейской энергетической безопасности. Партнерство с ведущей американской компанией Turbo Drill Industries позволяет привлечь технологии мирового уровня для украинских газодобытчиков, обеспечивая более быстрое, безопасное и более экономически эффективное бурение», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.